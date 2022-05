Konzept, Inhalte und Aufbau für Ihre Werbebriefe

Wie der Werbebrief aufgebaut und wo Briefinhalte platziert werden

Sie haben nun Ihr Mailing-Konzept erarbeitet und wissen, wie Sie Ihre Zielgruppe am besten ansprechen und was Sie in Ihrem Werbebrief „rüberbringen“ wollen. Nachdem das „was“ und „wie“ im groben Rahmen geklärt sind, sollten Sie auch noch über das „wo“ Bescheid wissen. Das heißt:

Wo bringen Sie Ihre wichtigsten Nutzenargumente unter?

Welche Briefstellen liest die Adressatin, der Adressat zuerst?

An welchen „Hotspots“ bleibt der Blick beim oberflächlichen Drüberlesen hängen?

Es geht also um die optimale Platzierung der Briefinhalte.

Dabei hilft Ihnen die sogenannte Blickverlaufsanalyse. Sie zeigt, auf welchen Elementen der Blick des Lesers länger verweilt, wie er zwischen einzelnen Elementen hin- und herspringt, welche Elemente er öfter betrachtet und so weiter. Nach diesen Erkenntnissen sollten Sie Ihren Werbebrief optisch und inhaltlich ausrichten. Hier einige Tipps zur Lesekurve bei Mailings:

1. Absender-Logo

Das Signet Ihrer Firma – meist rechts oben platziert – nimmt der Leser als Erstes wahr. Er sucht nach Antworten auf die Fragen: Wer schreibt mir? Kenne ich den Absender? Kommt der Brief von einer Behörde oder einem Unternehmen?

2. Name des Empfängers

Der Leser speichert seinen Namen wie ein Bild in seinem Gehirn ab, er ist quasi sein persönliches Logo. Der Name ist der zweite Augenhaltepunkt – und deshalb ist es so wichtig, dass er richtig geschrieben ist. Andernfalls sind Ärger und Irritation vorprogrammiert.

3. Überschrift

Jetzt wandert die Aufmerksamkeit des Lesers zur Headline: Macht sie ihn neugierig? Verspricht sie einen Nutzen? Lohnt sich die Lektüre des restlichen Briefes?

4. Anrede

Hier vergewissert sich der (potenzielle) Kunde noch einmal: Bin wirklich ich gemeint? Richtet sich der Brief an mich persönlich?

5. Hervorhebungen

Jetzt rücken die Vorteile Ihres Angebotes ins Blickfeld, jene Reiz- und Signalwörter, die Sie mittels Fettdruck, farbiger Schrift oder Einrückungen hervorgehoben haben. Der übrige Fließtext wird noch nicht gelesen.

6. Unterschrift

Der Leser erkennt (sofern die Unterschrift leserlich ist): Wer schreibt mir überhaupt? Welche Funktion hat er?

7. PS

Das Postskriptum ist der letzte Augenhaltepunkt – und hier verweilt die Leserin oder der Leser am längsten. Es lohnt sich also, noch einmal ein starkes Nutzenargument unterzubringen, zumal das PS oft vor dem eigentlichen Brief gelesen wird.