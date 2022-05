Marketing mit Flyern – Vorteile, Einsatzgebiete, Verteilung

Wozu sich Flyer eignen

Flyer und Folder docken da an, wo aufwendigere Maßnahmen an ihre Grenzen stoßen: Wo Broschüren zu teuer in Herstellung und Verteilung sind, punkten Flyer mit ihrer schnellen und günstigen Produktion. Wo Webseiten an Computer und andere Endgeräte gebunden sind, überzeugen Folder als praktisches Offline-Werbemittel.

Deshalb eignet sich dieses flexible Faltprospekt für jede Unternehmensgröße und jede Branche – vom Start-up bis zum Großkonzern, für freiberufliche Kreative ebenso wie für Hotels, Handwerker oder städtische Bürgerservices. Hier einige Anlässe und Ideen:

Flyer für Ihr Angebot

Die Inhalte von Flyern und Foldern lassen sich skalieren und maßschneidern: Sie können einen kurzen Überblick über Ihr Unternehmen geben oder einzelne Produkte ausführlich vorstellen. Sie können einzelne Geschäftszweige präsentieren oder Filialen lokal bewerben. Das macht Flyer – im Gegensatz zu Firmenwebseiten oder Broschüren – zu einem sehr spezifischen Werbemittel.

Flyer für die Gründungsphase

Die Webseite ist noch nicht fertig, für eine Broschüre fehlt das Geld, die Eröffnung steht an? Für Existenzgründer sind Flyer und Folder oft das Mittel der Wahl – billig, flexibel und damit perfekt für die ersten Schritte ins Unternehmertum.

Flyer für Aktualisierungen

Die Produktbroschüre ist erst zwei Monate alt und schon haben Sie drei neue Erzeugnisse im Angebot? Dann packen Sie sie doch einfach in einen Folder und legen Sie ihn der Broschüre bei.

Flyer für einmalige Ereignisse

Flyer eignen sich immer dann, wenn’s schnell gehen muss oder wenn es sich um ein einmaliges Ereignis handelt: Aktionen, Eröffnungen, Veranstaltungen, Seminare, Vorträge, Diskussionsrunden, Gewinnspiele, Produktlaunch.

Flyer für spezielle Zielgruppen

Mit Flyern können Sie abgegrenzte Nischen Ihres Zielmarktes perfekt bedienen. Denken Sie zum Beispiel an einen Sozialverein für Integration, der einen Überblicks-Folder in verschiedenen Sprachen herausgibt und so die unterschiedlichsten Migranten ansprechen kann.

Fazit: So können Sie Ihren Flyer einsetzen

Mit Flyern können Sie werben, informieren, die Leute auf sich und Ihr Anliegen aufmerksam machen. Diese praktischen, kleinen Werbeträger ergänzen umfangreichere Maßnahmen wie Broschüren und Webseiten, aber auch spezifische Aktionen wie Anzeigen und Mailings.

Nutzen Sie Flyer und Folder, um die Schwächen Ihrer übrigen Marketingmaßnahmen auszugleichen und Ihre Verkaufsbotschaft umfassender zu verbreiten. Legen Sie fest, wie Ihr Flyer in Ihr Marketingportfolio passt, welche Aufgaben er übernehmen muss und planen Sie das Konzept entsprechend.