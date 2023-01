Beispiel für eine scheinselbstständige Tätigkeit

Wichtig: Für die sozialversicherungspflichtige Beurteilung einer Tätigkeit kommt es in erster Linie nicht auf die Bezeichnung des Vertragsverhältnisses an, sondern darauf, wie die Zusammenarbeit tatsächlich abläuft.

Ein Beispiel: Firma A stellt einen externen IT-Dienstleister auf Basis eines „Dienstvertrags“ an. Im Vertrag wird der Dienstleister als „Auftragnehmer“ bezeichnet. Der IT-Dienstleister bekommt ein eigenes Büro am Betriebssitz der Firma A. Der Dienstleister ist ausschließlich für die Firma A tätig und dort weitestgehend in die betriebliche Organisation eingegliedert.

Unter anderem gibt ihm die Firma A feste Arbeitszeiten vor und er plant seinen Jahresurlaub in Absprache mit den festangestellten Kolleginnen und Kollegen. Der Leiter der Abteilung, für die der IT-Dienstleister arbeitet, erteilt diesem regelmäßig Weisungen. In diesem Fall sprechen diverse Kriterien dafür, den Dienstleister als Scheinselbstständigen einzustufen, obwohl das Vertragsverhältnis als „Dienstvertrag“ bezeichnet wurde.

Das bedeutet: Wird eine Zusammenarbeit beispielsweise als „Werkvertrag“, „Dienstvertrag“ oder als „Vertrag über freie Mitarbeit“ deklariert, schließt das eine Scheinselbstständigkeit des Auftragnehmers nicht automatisch aus.