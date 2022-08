Wie Sie einen Blackout während der Stegreifrede überwinden

Stichworte aufgreifen

Sie hatten keine Zeit, sich einen roten Faden für Ihren Fünf-Minuten-Vortrag zurechtzulegen? Dann wählen Sie die einfachste und von den Zuhörenden am besten nachvollziehbare Methode.

Dazu sollte Ihr Hauptpunkt, Anliegen oder Ihre These feststehen. Davon ausgehend knüpfen Sie Satz an Satz, indem Sie jeweils an den Punkt anknüpfen, den Sie im Satz zuvor angesprochen haben. Jeder Satz liefert das Stichwort für den nächsten. So entwickelt sich der rote Faden (wieder) wie von selbst.