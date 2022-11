Welche W-Fragen eignen sich für Smalltalk?

Wer zu viel fragt, führt ein Verhör. „Warum“ oder „Wieso“ eignen sich deshalb nicht so gut für den Smalltalk. Das kann zum einen indiskret wirken. Zum anderen ist mit dieser Frageform der Gesprächspartner gezwungen, sich zu rechtfertigen oder zu erklären, was in der Regel unangenehme Gefühle hervorruft.

Offenen Fragen stellen

Auch die Frage „Treiben Sie Sport?“ eignet sich weniger zum Smalltalken. Diese Frage lässt nur ein Ja oder Nein zu. Deshalb sollten Sie offene Fragen stellen, auf die der andere ausführlich eingehen kann.

Beispiel für offene Fragen im Smalltalk

„Welche Sportarten mögen Sie? ... Welchen Sport betreiben Sie selbst?“

„Was meinen Sie dazu?“

„Wie sehen Sie das?“

„Was würden Sie in dieser Situation tun?“

„Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?“