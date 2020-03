Wie Sie Präsentationsfolien gestalten und anordnen

Gestaltungsregeln für Präsentationsfolien an einer Beispiel-Präsentation erklärt

Um die wichtigen Regeln und hilfreichen Tipps zur Gestaltung von Präsentationsfolien besser zu veranschaulichen, ist in der folgenden PowerPoint-Präsentation zum Thema Kundenzufriedenheit an einem Beispiel dargestellt und erläutert, worauf Sie bei der Foliengestaltung achten sollten und welche Varianten zur Visualisierung es gibt.

In dieser Beispiel-Präsentation finden Sie zunächst Gestaltungsregeln und hilfreiche Tipps für Präsentationsfolien. Die Regeln und Tipps werden bei Bedarf erläutert und kommentiert (ersichtlich am grauen Hintergrund der Folie). Und sie werden an einem Beispiel (Kundenzufriedenheit) illustriert.