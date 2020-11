Reisekostenmanagement ist ein unterschätzter Kostenfaktor

Mitarbeitern steht auf Dienstreisen eine Verpflegungspauschale zu. Diese deckt die zusätzlichen Kosten ab, die für die Verpflegung auf Reisen entstehen. Die Verpflegungspauschale wird nicht, wie zu erwarten, durch das Unternehmen selbst festgelegt, sondern jährlich durch das Finanzministerium festgesetzt. Für den Verpflegungsmehraufwand gilt gesetzlich:

Je nach Länge der Dienstreise wird unterschieden zwischen kleiner und großer Spesenpauschale.

Geht es für die Mitarbeiter ins Ausland, greifen andere Spesensätze. Diese variieren nicht nur zwischen den Ländern, sondern auch innerhalb eines Landes zwischen einzelnen Städten.

Kürzungen der gesetzlich vorgeschriebenen Spesensätze sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich und erforderlich.

Jedes dritte Unternehmen setzt bei der Reisekostenabrechnung nach wie vor auf Word, Excel und Co. Nach einer Dienstreise sammeln Mitarbeiter ihre Belege, füllen Reiseabrechnungen aus und geben diese in die Buchhaltung. Dort werden sie manuell erfasst, kontiert und von Hand in einen Sammelordner geklebt, der schlussendlich in einem Archiv verstaubt. Haben Mitarbeiter die Beträge auf der Dienstreise aus ihrer eigenen Tasche bezahlt, muss auch eine Rückerstattung veranlasst werden – wieder kostet das die Buchhaltung Zeit und viele Handgriffe.

Jeder einzelne Schritt birgt außerdem die Gefahr von Fehlern: Abrechnungsbögen werden falsch ausgefüllt, Papierbelege gehen verloren. Jede noch so gründlich durchgeführte manuelle Buchhaltung ist nicht gefeit vor Tipp- und Übertragungsfehlern. In Zahlen ausgedrückt kommen Unternehmen so auf Prozesskosten von über 50 Euro für jede Reisekostenabrechnung. Eine von fünf Abrechnungen ist fehlerhaft und dreht eine weitere Schleife, die nochmals 44 Euro und Zeit kostet. So das Ergebnis einer Untersuchung von GBTA und HRS.