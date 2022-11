Inhalt der Personalakte von Prozessen und Ablagesystem abhängig

Eine Personalakte enthält mindestens die Daten der Entgeltabrechnung, aber auch weitere Daten sollten in der Personalakte vorgehalten werden. Welche hier sinnvoll sind, muss ein Unternehmen individuell entscheiden, denn es hängt von der Rolle und den Prozessen der Personalarbeit ab.

Die meisten Prozesse in der Personalarbeit münden in einem Dokument. Das Ablagesystem der Dokumente entscheidet, ob es in die Personalakte kommt oder in eine andere Ablagestruktur.