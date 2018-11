Tipp 10: Frühzeitig an die Altersvorsorge denken

Eine selbstständige Arbeitssituation bringt für Freelancer auch eine größere Verantwortung für die eigene Altersvorsorge mit. Sie sind alleine dafür verantwortlich, ihre eigene Rentenkasse zu füllen und sich somit vor Altersarmut zu schützen. Freelancer haben die Möglichkeit, weiter freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Dies kann sinnvoll sein, wenn sie durch vorherige Arbeitnehmerverhältnisse bereits lange in die Kasse eingezahlt haben. Dabei müssen auch die Arbeitnehmerbeiträge einkalkuliert werden, für die nun persönlich aufgekommen werden muss. Als freiwilliger Versicherter kann die Beitragshöhe innerhalb eines Mindest- und Höchstbetrages frei gewählt werden. Wurde mindestens fünf Jahre am Stück in die Rentenversicherung eingezahlt, besteht ein Anspruch auf Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrente. Daneben gibt es weitere Säulen wie eine private Altersvorsorge mittels aufgebautem Vermögen oder die vom Staat geförderte Basisrente, auch Rürup-Rente genannt. Für diese können zertifizierte Versicherungen oder Fonds gewählt werden. Der eingezahlte Beitrag ist bis zu einer Obergrenze während der Ansparungsphase steuerfrei, erst in der Auszahlungszeit werden Abgaben fällig.