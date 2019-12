Struktur des Grußworts vorbereiten

Selbst wenn für Ihren Auftritt nur wenige Minuten vorgesehen sind und Sie wenig Vorbereitungszeit haben, sollten Sie sich eine Struktur für Ihr Grußwort überlegen. Sobald Sie einen roten Faden im Kopf haben, fühlen Sie sich auf der Bühne sicherer und riskieren nicht, sich im Eifer des Gefechts zu verzetteln.

Viele Grußworte lassen sich mit der „Gestern-Heute-Morgen-Systematik“ aufbauen: So können Sie etwa bei einer Mitarbeiterversammlung erzählen, wie sich das Geschäft in den vergangenen Monaten entwickelt hat, was Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern erlebt haben und welche Hindernisse oder Erfolge es auf dem Weg gab. Danach gehen Sie auf die Ist-Situation ein, beschreiben die aktuelle Ertrags- und Stimmungslage. Mit einem Blick in die Zukunft und Ihrer Antwort auf die Frage „Wo soll die Reise künftig hingehen?“ kommen Sie schließlich zum Ende.