Beispiel für den Einstieg in eine Motivationsrede

Ich war vor einigen Wochen auf einem Seminar für Führungskräfte. Dort wurde uns gesagt: Echter Wandel in Unternehmen erfordert Konsequenz. Sie als Vorgesetzter müssen die Mitarbeitenden nicht nur animieren und anleiten, Dinge anders zu tun, sondern Sie müssen auch prüfen, ob Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Schließlich sind Menschen bequem; ohne ein wenig Druck wird die Veränderung nicht geschehen.

Und an dieser Stelle hat ein Seminarteilnehmer gefragt: Soll ich etwa mit Stoppuhr, Trillerpfeife, Klemmbrett und Zeigestock mein Team kontrollieren? Soll ich unterstellen, dass die Mitarbeiter nichts von ihrer Arbeit verstehen und die Dinge nicht selbst einschätzen können?

Natürlich wäre das so nicht gemeint gewesen, gab der Seminarleiter zurück – sichtlich nervös, übrigens.

Deshalb verfolgen wir einen anderen Ansatz, von dem wir vollkommen überzeugt sind: Wir wissen, dass ihr genau wisst, dass wir Veränderungen in unseren Unternehmen benötigen, wenn wir erfolgreich bleiben möchten.

Wenn ihr Einwände habt, Vorschläge, Bedenken oder eigene Ideen, dann hören wir uns diese gerne an.

Denn wir wissen: Keiner und keine wird wirklich sinnvollen Veränderungen im Wege stehen. Weil in unserem Unternehmen Profis arbeiten. Weil ihr im Sinne des Unternehmens agiert. Und weil wir alle ein gemeinsames Ziel haben: Besser zu werden, in dem, was wir tun.