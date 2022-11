Wer wird bei mehreren Personen zuerst begrüßt?

Welche Begrüßungsregeln gelten, wenn man einen Raum mit mehreren Personen betritt? Wer bekommt zuerst die Hand? Der Gastgeber oder die Kontaktperson, die ich kenne, wird zuerst mit Handschlag begrüßt. Diese Person sollte mich dann den anderen unbekannten Personen vorstellen.

Vorgestellt werden die neu ankommenden den bereits anwesenden Personen. Und die wichtigste Person im Raum sollte als erste erfahren, wer vor ihr steht. Stellt man sich selbst vor, ist die sympathischste Vorstellung: Tagesgruß, Vorname und Nachname. Alte Floskeln wie „Gestatten“, „sehr erfreut“ oder „angenehm“ können Sie getrost weglassen und durch den einfachen Tagesgruß ersetzten.

Ist in einer Gruppe keine Rangordnung festzustellen, wird allen der Reihe nach die Hand gegeben. Vergessen Sie dabei nicht, gelegentlich Ihren Namen zu wiederholen. Somit bekommen alle Beteiligten die Chance, Ihren Namen wirklich zu hören. Vermeiden Sie Zickzack-Kurse durch den Raum. Auch wenn es so schön heißt „Ladies First“, fangen Sie bei gleichrangigen Personen in einer Gruppe bei der Ihnen am nächsten stehenden Dame an und gehen dann der Reihe nach vor. Übrigens: im Berufsleben stehen Männer und Frauen zur Begrüßung auf.

Ein Händedruck ist eine Aufforderung für ein Gespräch. Es werden zumindest ein paar Worte erwartet. Fehlt die Zeit für ein paar persönliche Worte, verzichtet man besser auf den Handschlag und grüßt nur kurz mündlich im Vorbeigehen. Und stets sympathisch wirken Sie, wenn Sie den letzten Hinweis beachten: Eine gereichte Hand wird immer entgegengenommen.