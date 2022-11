Smalltalk mit Gruppen

Wer zu einer Gruppe stößt, ist oft besonders gehemmt, in ein Gespräch einzusteigen. Denn anscheinend sind alle anderen schon in ein Gespräch vertieft. Die Gruppe scheint sich nach außen abzugrenzen. Was tun?

Anwesende nach spezifischen Merkmalen sortieren

Diese Merkmale können auf einer Party oder einer Veranstaltung sein: Raucher und Nichtraucher, Prosecco- und Safttrinker, junge und alte Menschen.

Wichtig beim Sortieren: Halten Sie Ausschau nach Gemeinsamkeiten und Details, die einen Gesprächsaufhänger abgeben. Wenn Sie einen entdeckt haben, können Sie leicht den ersten Zug machen.

Beispiele für den Einstieg in den Smalltalk mit Gruppen

„Endlich finde ich jemanden, der keinen Sekt trinkt. Wo bekomme ich so einen leckeren Orangensaft?“

„Ich sehe, Sie haben ein Veranstaltungsprogramm. Welchen Vortrag empfehlen Sie mir?“