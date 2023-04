Am Telefon hilfsbereit sein

Im Gespräch sollten Sie herausbekommen, was der Anrufer wünscht und wie Sie ihm am besten helfen können. Erfahren Sie durch Zuhören oder Nachfragen:

Was ist Anlass des Anrufs?

Um welches Thema geht es?

Welche Fragen oder Anliegen hat der Anrufende?

Behandeln Sie jeden Anrufer wie einen Kunden – ganz gleich, ob es ein Kollege aus Ihrem Unternehmen oder ein externer Partner ist.

Zeigen Sie eine natürliche Freundlichkeit und hören Sie aktiv zu. Bieten Sie schnelle Hilfe an und geben Sie zuverlässig Auskünfte. Verbinden Sie an den Experten oder bieten Sie an, sich darum zu kümmern.

Nutzen Sie keine Fachbegriffe oder Abkürzungen, wenn Sie nicht sicher sind, dass der Anrufer das versteht. Sprechen Sie verständlich. Erklären Sie:

„Ich verbinde Sie mit der Rechnungsabteilung. Das sind die Kollegen, die alle Eingangsrechnungen prüfen. Die helfen Ihnen gerne weiter.“

Beispiel: Hilfsbereitschaft am Telefon

Benutzen Sie keine negativen, sondern positive Wörter. Beispiele für positive Begriffe sind:

ja

gut

informiere

leite weiter

hole mir

helfe Ihnen

sofort

sicher(lich)

noch da

gleich zurück

gerne

Versuchen Sie alle Aussagen in eine positive und direkte Form zu bringen.