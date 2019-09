Beschreibung

Die Telefon-Akquise ist in vielen Branchen ein wichtiges Werkzeug für den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Aber vielen Menschen fällt es schwer, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und Kunden anzurufen. Dabei kann auf diesem Wege der Verkaufskommunikation nicht nur die persönliche Beziehung gepflegt werden, sondern es lassen sich auch Sach- und Fachinformationen einfach und schnell austauschen – zum Vorteil von Verkäufer und Kunde.

In diesem Handbuch-Kapitel ermitteln Sie mit einem Selbstcheck, welche Einstellung für den telefonischen Verkauf Sie mitbringen. Denn darauf kommt es bei der Telefon-Akquise ganz besonders an. Wer sich schwer mit dem Telefon-Verkauf tut, findet in diesem Kapitel viele hilfreiche Tipps, um Mut zu fassen und die ersten Schritte zu gehen.

Im Telefonat sind der Einstieg und der erste Satz entscheidend. Hier gilt die Regel: „Kommen Sie gleich zur Sache.“ In der Vorlage Satz zur Sache formulieren finden Sie Formulierungsbeispiele für den Telefonverkauf. Die Beispiele zeigen, was am Anfang wichtig ist und wie Sie die ersten Sätze formulieren können. Was bei der Telefon-Akquise außerdem wichtig und zu beachten ist, lesen Sie ebenfalls in diesem Handbuch-Kapitel.