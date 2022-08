Machtdistanzindex (MDI)

In jeder Kultur gehen Unternehmen unterschiedlich mit Macht um. Inwieweit Mitarbeitende ungleiche Machtverhältnisse erwarten und akzeptieren, also auch inwieweit sie von anderen Mitarbeitenden abhängig sind, misst der MDI. Teammitglieder aus Ländern mit hohem MDI akzeptieren die ungleiche Machtverteilung im Vergleich zu Teammitgliedern aus Ländern mit niedrigem MDI eher und sehen diese als selbstverständlich an.

Kennzeichen für einen hohen MDI

Denken in starren Hierarchien und Strukturen, Rechtfertigung sozialer und ökonomischer Unterschiede, zentrale Organisationsform, patriarchalischer und autokratischer Führungsstil, Vorrang von Unternehmensinteressen vor Interessen Einzelner, Konformität mit der Gruppe und mit den Regeln des Unternehmens, Befolgung von Entscheidungen der Teamleitung.

Länder mit hohem MDI

Die meisten der asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Staaten. Außerdem Italien, Belgien, Frankreich.

Kennzeichen für einen niedrigen MDI

Wenig Ungleichheit zwischen den Mitarbeitenden, dezentrale Organisationsform, wenig emotionale Distanz zwischen Teammitglied und Teamleitung, Vorrang von persönlichen Werten und Interessen vor Befolgung der Unternehmensregeln.

Länder mit niedrigem MDI

Deutschland, USA, Großbritannien, skandinavische Länder.