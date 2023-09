Wenn der Kunde von sich aus anruft

Das Gesagte gilt natürlich nicht nur für ausgehende, sondern auch für eingehende Anrufe.

Sie möchten am liebsten auf den Kollegen umschalten, wenn Ihr Telefon läutet? Sie erkennen die Rufnummer und haben keine Lust auf die vermutlich anstehende Preisverhandlung? Oder wollen fluchtartig das Büro verlassen, weil Sie viel zu viel zu tun und keine Zeit für ein Kundengespräch haben? Und weil bei Ihnen ohnehin nur die Leute mit den immer gleichen dämlichen Fragen anrufen? Alles Einstellungssache!

Was würde passieren, wenn Sie die Sache stattdessen aus einem positiven Blickwinkel betrachteten: Wenn sich der Kunde bei Ihnen meldet, wird er wahrscheinlich ein dringendes Anliegen haben, das er kompetent geklärt haben möchte. Freuen Sie sich also lieber darüber, dass er auf Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten vertraut – und bestätigen Sie ihm in einem charmant-kompetenten Gespräch, dass er bei Ihnen genau richtig ist.

Und selbst wenn er Ihnen zum fünften Mal die gleiche Frage stellt – bleiben Sie gelassen. Bieten Sie zusätzlich eine kurze Antwort per E-Mail (mit passendem Betreff) an, statt mit den Augen zu rollen. Schließlich kann der Kunde Ihr Produkt oder Ihr Angebot längst nicht so gut kennen wie Sie.

Freuen Sie sich über die Gelegenheit eines netten Gesprächs, mit dem Sie ihm weiterhelfen können, und steuern Sie Ihren Kunden sanft, falls er zum x-ten Mal dieselbe Frage stellt.