Tipp

Stimme trainieren

Für eine gute, verständliche und freundliche Stimme ist es hilfreich, wenn Sie diese trainieren. Wichtig dabei ist: Achten Sie auf Ihren Atem (langsam und bewusst in den Bauch einatmen). Trinken Sie ausreichend. Entspannen Sie den Körper durch aufrechtes Sitzen oder Stehen.

Sagen Sie mehrmals am Tag langsam, bewusst und ruhig: Ohmmmm … Das „M“ am Ende lässt den Mund schließen und bringt die Stimmbänder in die richtige Schwingung.