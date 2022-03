Falls Sie sich Notizen machen, achten Sie darauf, die Geschliffenheitsfalle zu meiden. Schreiben Sie also immer so, wie Sie auch sprechen würden. Am besten lesen Sie sich Ihre Ansprache nach dem Schreiben laut vor. So merken Sie schnell, ob sich sperrige Konstruktionen eingeschlichen haben, und Sie können direkt gegensteuern.