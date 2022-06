Fünf Instrumente zur lateralen Führung ohne Macht

Christian Stöwe und Lara Keromosemito erläutern in ihrem Buch „Führen ohne Hierarchie – Laterale Führung“ fünf Instrumente und Möglichkeiten, um Mitarbeitende in einem hierarchielosen Team zu motivieren:

1. Sinn vermitteln

Jeder Mitarbeiter findet in der Arbeit einen anderen Sinn. Als Führungskraft müssen Sie jedem den Sinn vermitteln, der ihn anspricht.

Was interessiert den Mitarbeiter?

Welche Ziele verfolgt er?

Was ist für ihn wichtig?

Woran hat er Spaß?

Worauf legt er Wert?

Antworten darauf haben Sie mit den persönlichen Profilen Ihrer Mitarbeitenden im vorigen Abschnitt herausgearbeitet. Nutzen Sie diese Einsichten, um die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuell anzusprechen, motivierende Aufgaben zu verteilen und richtige und realistische Erwartungen auszusprechen.

2. Leistungen bieten und Gegenleistung fordern

Wenn Sie wissen, was Ihre Mitarbeitenden motiviert, dann können Sie ihnen genau das bieten – und im Gegenzug fordern, dass diese das tun, was Sie von Ihnen erwarten. So werden Leistungen und Gegenleistungen ausgetauscht. Machen Sie also sichtbar, welchen Nutzen der Mitarbeiter persönlich davon hat, wenn er Sie bei Ihrem Projekt unterstützt. Das muss in einem für beide Seiten akzeptablen Verhältnis stehen. Bieten Sie also nicht zu viel an.

Sie können beispielsweise interessante Aufgaben übertragen oder die Möglichkeit, vor der Geschäftsleitung eine Präsentation zu halten, sich weiterzubilden, Freizeitausgleich oder Unterstützung durch Dritte. Im Gegenzug erwarten Sie beispielsweise die pünktliche Fertigstellung einer Aufgabe, das Einhalten von Standards oder Sie erwarten bestimmte Ergebnisse.

3. Gute Beziehungen pflegen

Wenn es in Ihrem Projekt keine interessanten Aufgaben zu verteilen gibt, die zur Motivation und zum Persönlichkeitstyp der Mitarbeiter passen, dann kann die Motivation auf eine Beziehungsebene gehoben werden. Sie begründen die Aufgabe dann mit: „Tun Sie es für mich!“

Das spricht andere Menschen dann an, wenn diese Sie sympathisch finden, wenn Sie Sicherheit und Ordnung bieten, wenn Sie sich um den Mitarbeiter kümmern oder wenn Sie auf ihn dynamisch wirken. Arbeiten Sie also an guten Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern.

4. An das Pflichtbewusstsein appellieren

Bauen Sie auf die Tugend des Pflichtbewusstseins vieler Menschen und appellieren Sie in diesem Sinn an Ihr Team. Zur Begründung können betriebswirtschaftliche Argumente angeführt werden: Wir brauchen den Kunden. Oder: Andere Kollegen sind von dem Ergebnis abhängig. Wenn Mitarbeiter wissen, was dahintersteht und warum eine Aufgabe sehr wichtig ist, zeigen sie Einsicht und engagieren sich zumindest im notwendigen Maß.

Setzen Sie also am Pflichtgefühl an und begründen Sie mit dem „Warum“ und „Wofür“. Hier geht es weniger um emotionale Argumente als vielmehr um sachliche. Sprechen Sie bewusst die Rationalität des Mitarbeiters an. Machen Sie auch deutlich, mit welchen negativen Konsequenzen es verbunden wäre, wenn der Mitarbeiter nicht einsichtig handelt.

5. Vorgesetzten mit disziplinarischer Macht einschalten

Wenn alle Stricke reißen, müssen Sie Ihren Vorgesetzten mit disziplinarischer Macht einschalten. Das bedeutet, der eigentliche disziplinarische Vorgesetzte übt den Druck aus. Denn er hat Machtmittel wie das Aussprechen einer Abmahnung oder das Streichen eines Bonus.

Für Sie als Führungskraft ohne Machtmittel bedeutet das: Sie müssen den Vorgesetzten des Mitarbeiters bitten, diese Machtmittel einzusetzen oder damit zu drohen. Das sollte immer die „ultima ratio“ sein und ist kein eigenes Versagen, sondern der konsequente Schritt. Wichtig dabei ist: