Cyberversicherungen schützen nicht vor Attacken aus dem Internet. Aber sie decken Schäden ab, die Ihrem Unternehmen oder Dritten durch die Angriffe entstehen. Die Folgen von Cyberattacken sind vielfältig und reichen von finanziellen Einbußen über langwierige Rechtsstreitigkeiten bis hin zu schwerwiegenden Reputationsschäden.

Cyberversicherungen sind für alle Unternehmen sinnvoll, die digital arbeiten, sensible Firmen- oder Kundendaten digital verwalten und auf diese Daten angewiesen sind. Das trifft grundsätzlich auf jeden Online-Shop zu. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein großes, ein mittelständisches oder um ein kleines Unternehmen handelt. Die Risiken sind für alle die gleichen, wobei größere Unternehmen häufiger mit Cyberattacken konfrontiert sind.

Ist Ihr Online-Shop aufgrund eines Internetangriffes mehrere Tage nicht erreichbar, bedeutet das hohe Umsatzeinbußen. Noch schlimmer wird es, wenn sensible Kundeninformationen, wie etwa Bankdaten, vom Angriff bedroht sind. In einem solchen Fall kommen nicht nur hohe Kosten auf Sie zu, sondern auch ein enormer Imageschaden. Kunden verlieren das Vertrauen in Ihr Unternehmen und Sie müssen viel Zeit und Geld investieren, um das Image wieder aufzubauen.