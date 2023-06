Zusammenarbeit mit Dienstradanbieter ist obligatorisch

Allerdings können Interessenten nicht einfach in jedes x-beliebige Fahrradgeschäft gehen und sich ein besonders schönes Rad als Leasing-Fahrrad aussuchen. Denn der Arbeitgeber muss einen Vertrag mit einem Dienstradanbieter abschließen

Die gute Nachricht ist: Von diesen gibt es mittlerweile reichlich. Tausende Händler sind in das Netz an Fahrradgeschäften eingebunden, in dem Leasing-Räder angeboten werden. Die Auswahl ist also trotz dieser Prämisse groß.