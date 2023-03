6. Gewinnspiele veranstalten

Ein Fahrrad anzuschaffen oder zu leasen, ist für den Arbeitnehmer immer mit Kosten verbunden. Warum den Mitarbeitenden also nicht mit einem Gewinnspiel unter die Arme greifen?

Einmal pro Jahr, etwa zur Weihnachtszeit, könnte der Arbeitgeber ein Fahrrad unter der Belegschaft verlosen. Oder der Gewinn ist an einen Wettbewerb geknüpft. Beispielsweise könnte ein System mit Öko-Punkten eingeführt werden. Wer etwa durch Recycling oder die Nutzung des ÖPNV genügend Punkte verdient hat, bekommt vom Unternehmen ein Fahrrad.

Die Möglichkeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Fahrrad zu überzeugen, sind vielfältig. Seien Sie kreativ. Deutschland soll bis 2030 zum Fahrradland werden – das ist auch das erklärte Ziel der Bundesregierung im nationalen Radverkehrsplan.

Staat und Kommunen arbeiten bereits intensiv an neuen Fahrradwegen und der allgemeinen Verbesserung der Infrastruktur. Es gibt so viele Gründe, das Auto stehenzulassen. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel – besonders bei den aktuellen Spritpreisen. Es gibt also kaum eine Ausrede, um nicht mit dem Rad zu fahren, wenn alle an einem Strang ziehen, können wir die Verkehrswende schaffen.