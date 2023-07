Online die Interaktion und Zusammenarbeit fördern

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen den Kontakt zu ihren Kollegen. Bei der Begegnung im virtuellen Raum ist eine hohe Qualität der Veranstaltung daher noch wichtiger als im firmeneigenen Konferenzraum. Denn wer von seinem Gegenüber nur das Gesicht auf einem kleinen Bildschirm sieht, hat kaum Möglichkeiten, nonverbale Signale wahrzunehmen. Die Körperhaltung bleibt verborgen, genauso wie das Wackeln der Beine oder Gesten mit der Hand.

Das bedeutet, die Teilnehmenden konzentrieren sich unbewusst darauf, die wenigen erkennbaren Zeichen aufzunehmen. Dazu gehört auch, den Raum im Hintergrund zu betrachten. Gleichzeitig ist allen klar, dass auch die eigene Person auf den sichtbaren Bildausschnitt reduziert ist.

Erschwerend kommt hinzu, das viele Video-Call-Tools einem selbst immer auch das eigene Bild zeigen. Deshalb wird regelmäßig kontrolliert, wie die eigene Person und die Räumlichkeiten auf die anderen Teilnehmende wirken.

Nutzen Sie die folgenden Methoden flexibel, um Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmenden zu aktivieren. Sie sorgen für einen intensiven Austausch und stellen sicher, dass alle Beteiligten die Veranstaltung konzentriert mitgestalten.

Bewegungsspiele

Sollten Sie während des Online-Seminars merken, dass die allgemeine Konzentration nachlässt, bauen Sie spontan ein interaktives Bewegungsspiel ein. Besonders bewährt haben sich aktivierende Körperübungen, bei der zum Beispiel jede Person einige Male um den eigenen Stuhl läuft oder die aktuelle Stimmung über Gesten und Mimik ausdrückt. Erfahrungsgemäß lässt sich der Großteil mit Spaß auf fast jede Aktion ein.

Gruppenarbeiten

Für Gruppenarbeiten können Sie sogenannte Breakout-Räume nutzen. Dafür teilen Sie die Teilnehmenden in Kleingruppen auf und jedes Team zieht sich in seinen Breakout-Raum zurück, um an seiner Aufgabe zu arbeiten. Die Ergebnisse werden auf einem digitalen Whiteboard festgehalten und dem Plenum im Anschluss vorgestellt.

Zu den bekanntesten Whiteboard Tools gehören Mural, Conceptboard und Padlet. Möchten Sie Brainstorming-Runden mit vielen Beteiligten durchführen, können Sie die Chatfunktion einsetzen. Beim Chat Waterfall senden alle Anwesenden gleichzeitig ihren Kommentar auf eine Frage ab. Lesen Sie währenddessen möglichst viele Beiträge vor.

Round Robin dagegen zielt darauf ab, dass die Antworten dynamisch nacheinander gegeben werden und wirklich alle Teilnehmenden mitmachen. Dazu nominiert jede Person, die gerade spricht die nächste Person, die anschließend an der Reihe ist.