Budgetplanung für Online-Kampagne und Grenzkalkulation vornehmen

Wie sieht also die Budgetplanung in der Praxis aus? Zunächst einmal sollte man einen Referenzrahmen aufbauen. Das bedeutet, Kennzahlen ermitteln, die uns einen Rahmen für die Kalkulation vorgeben. Dies dient dazu, grundlegende Annahmen zu stellen:

Welche Conversion-Rate kann ich erwarten?

Welche Klickrate ist gut, welche schlecht?

Wie sind die Klickpreise?

Referenzkennzahlen kann man auf verschiedenen Wegen ermitteln. Eventuell gibt es Daten aus früheren Aktionen, die Sie als Messlatte heranziehen können. Kennzahlen finden Sie häufig auch in Branchenberichten oder Case-Studies. Eine weitere Möglichkeit sind Online-Tools wie Semrush. Sie geben Vergleichswerte der Konkurrenz aus. Auch der Google-Keyword Planner kann Daten zu Klickraten und Klickpreisen liefern.

Ist der Erwartungsrahmen abgesteckt, brauchen Sie noch die Zahlen zu dem Produkt, das Sie verkaufen möchten, etwa Einzelpreis und Gewinnmarge. Dann können Sie eine Budgetplanung aufstellen.

Beispiel: Budget berechnen

Nehmen wir als Beispiel einen Möbel-Onlineshop, der eine Kampagne auf „Stühle“ schaltet und eine auf „Tische“. Wir möchten herausfinden, welche Kampagne sich wirtschaftlich mehr lohnt und unter welchen Bedingungen sich die Schaltung von Werbung überhaupt lohnt. Damit stellen wir sogenannte rote Linien auf, das sind Grenzen für unsere Kampagnen, die wir einhalten sollten, damit sich die Aktion wirtschaftlich rechnet.

Stuhl Tisch Impressionen 10.000 7.000 Klickrate 2% 2% Kosten pro Klick 0,80€ 1,00€ Conversion-Rate 1% 2% Warenkorbwert 90€ 120€

Aus diesen Kennzahlen können wir errechnen, wie viele Klicks und welchen Umsatz wir erwarten können.

Stuhl Tisch Klicks 200 140 Kosten 160€ 140€ Käufe 2 2,8 Umsatz 180€ 336€ Umsatz - Kosten 20€ 196€

Diese Budgetplanung ist dann die Grundlage, um weitere Szenarien abzubilden und Thesen in den Raum zu stellen. Was wäre, wenn der Shop mit zwei Prozent Abschlussrate performt? Was wäre, wenn sich die Klickpreise halbieren? Was geschieht, wenn der Warenkorbwert um 15 € erhöht werden kann?

All diese Szenarien kann man nun durchspielen und sehen, wie sich die Zahlen verändern. Kombiniert man dies mit Kennzahlen zu Margen und akzeptablen Marketinganteilen, dann bekommt man sehr schnell „rote Linien“ aufgezeigt.