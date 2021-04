Kennzahlensysteme als Grundlage für Kennzahlenmanagement

Wie Geschäftsvorfälle mit Kennzahlen gemanagt werden

Um Licht in das Geflecht von Geschäftsvorfällen zu bekommen, überzieht das Management das Unternehmen mit einem mehr oder weniger komplexen Kennzahlensystem. Es will diese vielen Geschäftsvorfälle sichtbar machen und bewerten können. Denn nur dann können die Verantwortlichen eingreifen, wenn es Kursabweichungen gibt. Oder entscheiden, welcher Kurs eingeschlagen werden soll, um Chancen zu nutzen und Gefahren zu meiden.

1. Kenngrößen bilden Geschäftsvorfälle ab

Dazu wird ein Geschäftsvorfall mit einer oder mehreren Kenngrößen verbunden und beschrieben. Die Zahlung einer Rechnung wird beispielsweise durch den Geldbetrag, die Einzahlung und das Datum des Zahlungseingangs abgebildet. Welche Kenngrößen bei einem einzelnen Geschäftsvorfall erfasst werden, hängt davon ab, was rechtlich gefordert ist (Dokumentationspflicht) und was das Management später damit erkennen oder daraus ableiten will. Eine Kenngröße ist das, was gemessen und dokumentiert oder gespeichert werden kann.

2. Kenngrößen werden zu Kennzahlen verdichtet

Aus der Vielzahl der Kenngrößen, die so jeden Tag entstehen, kann kein Mensch etwas erkennen oder ableiten. Deshalb werden diese Kenngrößen mit Kennzahlen oder Indikatoren zusammengefasst. Mit einer Kennzahl muss angegeben werden, welche Kenngrößen dort einfließen und wie die Kennzahl aus den Kenngrößen berechnet wird. Aus der Bezahlung einer Rechnung an einem bestimmten Tag kann dann die Kennzahl „Cashflow aus dem operativen Geschäft“ gebildet werden, indem alle Einzahlungen zu Rechnungen zwischen dem 1.1. und dem 31.12. eines Jahres addiert werden.

3. Kennzahlensysteme ordnen die Kennzahlen

So entstehen Kennzahlen, die wichtige Geschäftsvorfälle oder Sachverhalte in einem Unternehmen so abbilden, dass das Management damit arbeiten kann. Welche Kennzahlen dabei wichtig sind und wie diese zusammenhängen, das wird in einem Kennzahlensystem festgelegt. Dort werden alle Kennzahlen benannt und erläutert. Zudem werden die Zusammenhänge der Kennzahlen dargestellt und erklärt. Meistens werden im Unternehmen mehrere Kennzahlensysteme entwickelt, die dann die Geschäftsvorfälle in einem einzelnen Bereich wie Vertrieb, Marketing, Unternehmensführung, Produktmanagement, Produktion, Einkauf oder Personalwesen abbilden.

4. Kennzahlenmanagement leitet aus Kennzahlen Maßnahmen ab

Mit den so geordneten Kennzahlen kann das Management arbeiten. Es hat diese – wie der Pilot seine Anzeigen im Cockpit – immer im Blick. Einige Kennzahlen sind permanent sichtbar; sie bilden das Geschehen quasi synchron ab, auf dem Computer der Managerin oder auf der Anzeigentafel in der Produktionshalle. Andere Kennzahlen werden in Berichten oder Reports zusammengestellt, aufbereitet und visualisiert. Im Kennzahlenmanagement wird festgelegt, wie die Kennzahlen dargestellt werden sollen und wie sie genutzt werden können. Es ermöglicht dem Management, Abläufe und Geschäftsvorfälle zu steuern, bei Bedarf einzugreifen, langfristig zu planen und Entscheidungen zu treffen.