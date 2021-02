Abweichungsanalysen im strategischen Controlling

Leaning Brick Pile für die Analyse der Strategischen Geschäftseinheiten

Jeder Geschäftsbereich eines Unternehmens, jede Strategische Geschäftseinheit (SGE) sollte einen Wertbeitrag für das Unternehmen liefern. Diese sind sehr unterschiedlich; manche Geschäftseinheiten tragen sehr viel, andere wenig und wieder andere Geschäftseinheiten können sogar negative Beiträge bringen, wenn sie nämlich unrentabel sind.

Mit der sogenannten Leaning Brick Pile (siehe Abbildung 4) werden alle Geschäftseinheiten nach ihrem Wertbeitrag sortiert und in einem Diagramm dargestellt. Maßgeblich sind die Kennzahlen für den Marktwert einer Geschäftseinheit im Vergleich zu ihrem Buchwert. So entsteht ein „schiefer Ziegelturm“, der zeigt, welchen Anteil erfolgreiche und welchen nicht-erfolgreiche Geschäftseinheiten am Gesamterfolg haben.