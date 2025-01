Wie man bei Veranstaltungen ins Gespräch kommt

Eine recht entspannte Möglichkeit ist, sich kurz im Veranstaltungsraum umzusehen, um sich dann beispielsweise an einem Stehtisch, an dem noch etwas Platz ist, mit den Worten „Hallo, ich bin Max Mustermann. Darf ich mich dazustellen?“ vorzustellen.

In der Regel sind die anderen Personen am Tisch gerade im Gespräch, lassen einen aber gerne in ihren Kreis. Jetzt geht es nicht darum, gleich den ganzen Tisch zu unterhalten. Vielmehr sollte man zunächst nur zuhören. Worum geht es dort gerade? Kann man dazu etwas beisteuern?

Im Idealfall fällt man nun nicht dadurch auf, dass man einen langen Monolog bis hin zu einem Vortrag hält. Dies kann aber schnell passieren, wenn man den Anspruch an sich selbst hat, die Anwesenden von sich zu begeistern.

Besser ist es, eine gute Frage zum gerade besprochenen Thema zu stellen, um Interesse zu bekunden und das eigene Wissensspektrum im Idealfall zu erweitern.

Genau das ist sehr entscheidend: Fragen zu stellen, um andere Leute noch besser zu verstehen. Nicht ungefragte Monologe halten. Es entsteht schnell Sympathie, wenn man merkt, dass sich ein anderer für die eigenen Erfahrungen und Meinungen wirklich ernsthaft interessiert.

Wer mit dem Thema am Tisch gerade überhaupt nichts anfangen kann, der sollte lieber von sich aus dazu gar nichts fragen oder sagen. Vielleicht kann man sich ein paar Minuten später einbringen, wenn das Thema besser passt oder interessanter ist.

Wenn die Gesprächsrunde ihr Thema abgeschlossen hat, kann man ein anderes Thema einbringen, beispielsweise: „Und was fanden Sie besonders gut an dem Vortrag des Gastredners auf der Bühne, den wir vorhin im Saal gehört haben?“