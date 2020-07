Mergers and Acquisitions (M&A)Phasen und Aufgaben bei einer M&A-Transaktion

Vorbereitungsphase eines M&A

Zunächst müssen Strategie, Ziele und Kernkompetenzen des Unternehmens klar sein, das die Initiative für den M&A-Prozess übernimmt und einen geeigneten Partner oder ein zu kaufendes Unternehmen sucht. Daraus ergeben sich mögliche Chancen und Risiken für die Zukunft. Auch die gemeinsamen Stärken und Schwächen im Wettbewerb sollten im Vorfeld durchdacht werden.

Diese strategischen Analysen und Überlegungen sind die Grundlage, um das Profil für potenzielle Kandidaten für eine Fusion oder Übernahme festzulegen. Das Screening des Marktes beginnt. In einigen Fällen ist schnell klar, wer der geeignete Wunschpartner oder Übernahmekandidat ist, weil es sich um einen Wettbewerber handelt. In anderen Fällen ist die Suche deshalb schwierig, weil das Zielunternehmen eine strategisch optimale Ergänzung für das eigene Unternehmen sein soll. Die Vorbereitungsphase endet, wenn Kandidaten identifiziert und alle Informationen zu diesen Unternehmen gesammelt und ausgewertet sind. Eventuell können über die Börse bereits Anteile an diesem Unternehmen erworben werden.