Cashflow-Verfahren: Ausschüttung von Gewinnen

Nach diesem Bewertungsverfahren wird der Unternehmenswert auf der Grundlage der abgezinsten Gewinnausschüttungen an die Anteilseigner berechnet. Dazu wird zunächst der Jahresüberschuss des zu bewertenden Unternehmens für vier Jahre und für den langfristig geplanten (nachhaltigen) Fall ermittelt. Der Jahresüberschuss wird aus der Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung ermittelt. Dabei werden auch Cashflow-Kennzahlen wie EBITDA, EBIT und EBT ausgewiesen. Zudem wird eine Plan-Bilanz für die einzelnen Jahre aufgestellt.

Der Jahresüberschuss verbleibt zu einem Teil im Unternehmen und wird zum anderen Teil an die Eigentümer ausgeschüttet. Die Ausschüttung ist der sogenannte Flow to Equity. Dieser Wert wird dann gemäß den Anforderungen an die Kapitalverzinsung durch die Anteilseigner abgezinst. Die so ermittelten Barwerte werden über den betrachteten Zeitraum aufsummiert. Dieser Wert zuzüglich des nicht betriebsnotwendigen Kapitals entspricht dem Unternehmenswert.