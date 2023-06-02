Sie trifft jedoch wegen der deutlichen Verlängerung der (durchschnittlichen) Tagesarbeitszeit auf die folgenden Bedenken:

Geringere Produktivität

Längere Tagesarbeitszeiten sind normalerweise weniger produktiv als kürzere. Ausnahmen bestätigen diese Regel: Wenn mit der Arbeitszeit beispielsweise lange Rüstzeiten verbunden sind.

Keine Puffer bei der täglichen Arbeitszeit

Mit verlängerten Tagesarbeitszeiten rückt die in Deutschland geltende gesetzliche Höchstarbeitszeit von 10 Stunden pro Tag näher. Die Mitarbeitenden sind dann entsprechend weniger flexibel einsetzbar.

Im obigen Beispiel können die Mitarbeitenden die Arbeitszeit an ihren Arbeitstagen bei einer 5-Tage-Woche um bis zu (durchschnittlich) 31,6 Prozent strecken (von 7,6 auf bis zu 10 Stunden pro Tag). Bei einer 4-Tage-Woche lässt sich die Tagesarbeitszeit dagegen lediglich um 5,3 Prozent steigern (von 9,5 auf 10 Stunden pro Tag).

Option A kann daher nur dort infrage kommen, wo der Bedarf an Flexibilität der Arbeitszeit pro Tag entsprechend gering ist – insbesondere in disponierten Arbeitszeitsystemen, in denen auf der Grundlage von festen Schicht-, Dienst- oder Einsatzzeiten gearbeitet wird.

Mehr Pausenzeit notwendig

Bei Tagesarbeitszeiten über 9 Stunden ist in Deutschland gesetzlich (und im Übrigen auch faktisch) mindestens 45 Minuten Pausenzeit erforderlich, was die arbeitsgebundene Zeit entsprechend verlängert.

Nicht für alle Mitarbeitenden geeignet

Deutlich verlängerte Tagesarbeitszeiten passen nicht für alle Mitarbeitenden – weil zum Beispiel familiäre Verpflichtungen bestehen oder wegen der mit ihnen verbundenen höheren Belastung.