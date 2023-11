Wie hoch ist die maximale wöchentliche Arbeitszeit?

Laut Arbeitszeitgesetz (ArbZG) darf die wöchentliche Arbeitszeit maximal 48 Stunden betragen. In Ausnahmefällen darf sie auf 60 Stunden verlängert werden. Und zwar, wenn innerhalb von vier Kalendermonaten oder 16 Wochen im Durchschnitt nicht mehr als 48 Stunden gearbeitet wird. In diesem Fall kommt es auf den Durchschnitt und nicht auf die tatsächliche Arbeitszeit pro Woche an.

Die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden gilt für die 6-Tage-Woche (8 Stunden täglich). Ebenso bezieht sich die Verlängerung auf 60 Stunden auf die 6-Tage-Woche (10 Stunden täglich). Das Arbeitszeitgesetz in Deutschland geht von einer Arbeit an Werktagen aus, also von Montag bis Samstag.