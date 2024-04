Wie muss die Pause gestaltet werden?

Der Arbeitnehmer muss selbst entscheiden dürfen, was er in seiner Pause macht und wo er sie verbringt – schließlich bleibt sie in der Regel unbezahlt und fällt daher in die Kategorie „Freizeit“. Beschäftigte sind in der Ausgestaltung ihrer Pausen somit vollkommen frei.

Mitarbeitende sind nicht etwa gezwungen, die Pause in der Kantine zu verbringen, weil der Arbeitgeber es gerne sieht, dass sich Mitarbeitende hier weiter über Projekte austauschen oder der Teamgeist durch das gemeinsame Essen gestärkt wird. Er müsste zu diesem Zweck zum Beispiel ein Team-Event organisieren, das während der bezahlten Arbeitszeit stattfindet.