Regelungen zur Arbeitszeit in Tarifverträgen und Unternehmen

Weitere Regelungen zur Arbeitszeit können in Tarifverträgen und in überbetrieblichen Vereinbarungen festgelegt sein. Denn die Unternehmen einer Branche haben oft besondere Anforderungen an die Arbeitszeit, was deren Lage oder Verteilung angeht.

Für Tarifverträge und betriebliche Abmachungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gilt: Die Regelungen zur Arbeitszeit dürfen dem gesetzlichen Anspruch der Beschäftigten auf Arbeitsschutz durch maximale Arbeitszeiten nicht widersprechen.