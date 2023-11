Die gesetzliche Grundlage zur Arbeitszeit

Gesetzliche Grundlage für die zu leistende Arbeitszeit ist das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Es enthält Regelungen, die unter den Bereich des Arbeitsschutzrechts fallen. Vom ArbZG kann individuell abgewichen werden – entweder durch Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat oder im Arbeitsvertrag.

Je nach Branche und Unternehmen gelten andere Rahmenbedingungen hinsichtlich der Arbeitszeiten. Deshalb ist es sinnvoll, diese im Rahmen eines Tarifvertrages oder einer individuellen Betriebsvereinbarung zu regeln. Hierbei geht es vor allem um die Verlängerung der Arbeitszeit ohne Zeitausgleich über acht Stunden pro Tag.

Zudem kann der Arbeitgeber durch sein Direktionsrecht in Abstimmung mit dem Betriebsrat die tägliche Arbeitszeit einteilen und Gleitzeit einführen.

Gesetz zur Arbeitszeit in Österreich und in der Schweiz

In Österreich und in der Schweiz gibt es vergleichbare gesetzliche Regelungen zur Arbeitszeit, die aber andere tägliche und wöchentliche Arbeitszeiten vorsehen. Geregelt ist dies im Arbeitszeitgesetz (AZG) in Österreich und im Arbeitsgesetz (ArG) in der Schweiz.