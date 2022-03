Beim Team-Event auf introvertierte Mitarbeiter eingehen

In den meisten Unternehmen arbeiten auch Menschen, die nicht gerne an Aktivitäten in der Gruppe teilnehmen. Introvertiertheit ist nicht per se eine Schwäche. Bei der Planung und Durchführung eines Team-Events sollten Führungskräfte dennoch auf ruhige, zurückhaltende Menschen Rücksicht nehmen. Sonst wird das Team-Event zum Stressfaktor.

Es muss Bereiche geben, innerhalb derer sich introvertierte Menschen zurückziehen können. Zahlreiche Pausen zwischen den Programmpunkten sind wichtig. Hier begegnen sich gesellige Menschen weiterhin, während sich introvertierte Mitarbeiter erholen.

Generell sollten gerade bei großen Team-Events die Programme frei wählbar sein und die Teilnahme ohne Zwang stattfinden. Indirekter Zwang durch eine aus dem Ruder laufende Gruppendynamik („Gruppenzwang“) wird durch das Moderieren und Planen der Führungskraft vermieden.

Es kommt introvertierten Menschen entgegen, wenn das Team-Event ein offenes Ende hat. Jeder hat dann die Möglichkeit, zu einem selbstgewählten Zeitpunkt zu gehen.