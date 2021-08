Ideen lesen und neue Ideen entwickeln

Wenn der Ideenfluss der Teilnehmenden nachlässt, spätestens jedoch nach fünf Minuten, fordert der Moderator oder die Moderatorin alle dazu auf, die Karten des jeweils rechten Nachbarn aufzugreifen. Alle Teilnehmenden lesen die Karten durch und lassen sich durch die Ideen der anderen zu neuen Ideen anregen.

Die neuen Ideen schreiben sie auf neue Karten und reichen sie an den linken Nachbarn weiter. Die schon beschriebenen Karten werden ebenfalls an den linken Nachbarn weitergereicht und keinesfalls ergänzt oder kommentiert. Die Karten laufen so einige Zeit im Kreis um. Dabei wird nicht diskutiert. Allenfalls kann der Moderator einen langsameren Teilnehmer, bei dem sich ein Kartenstapel bildet, dazu auffordern, diesen ganz oder teilweise an den linken Nachbarn weiterzugeben, damit der Fluss erhalten bleibt.