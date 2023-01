So kann jedes Unternehmen Trendscouting betreiben

Wer Trends entdecken und nutzen will, benötigt keine großen Budgets. Es ist vorwiegend eine Frage der Unternehmenskultur und des Leitbilds. Zunächst geht es darum zu erkennen, dass Trends eine wichtige Rolle bei der strategischen Planung und für Produktinnovationen in jedem Unternehmen spielen. Im einfachsten Fall muss nur das erkannt und verstanden werden, was um das Unternehmen herum passiert.

Dabei ist es hilfreich, ein sehr breites Spektrum an Entwicklungen zu beobachten – und einfach Augen und Ohren offenzuhalten, sagt Reinier Evers von trendwatching.com. Was tut sich in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Forschung und Entwicklung, bei den Kunden und deren Kunden?

Wer so viele Informationen wie möglich zusammenträgt und in Bezug zu den Aktivitäten des eigenen Unternehmens setzt, der erkennt immer wieder attraktive Geschäftspotenziale oder Möglichkeiten für Produktverbesserungen. Das sollte eine primäre Aufgabe jedes Marketing-Managers sein.