Mit Produkt-Controlling den Produkterfolg steuern

Ziele des Produkt-Controllings

Das Produktmanagement will mit Methoden und Werkzeugen des Controllings überprüfen, ob ein Produkt am Markt erfolgreich ist oder in Zukunft erfolgreich sein kann. Es soll sichtbar werden, welchen Beitrag ein Produkt zu den Unternehmenszielen leistet. Zudem will es erkennen, welche Maßnahmen dazu beitragen könnten, den Erfolg herzustellen oder zu verbessern. „Erfolg“ bedeutet dabei, dass vorgegebene Ziele erreicht und Erwartungen erfüllt werden. Das wird über einen Soll-Ist-Vergleich überprüft.

Nicht alle Produkte können in gleicher Weise zu den Unternehmenszielen beitragen. Mit dem Produkt-Controlling sollen zukünftige „Renner-Produkte“, riskante Produkte, erfolgreiche Produkte und schlecht laufende Produkte identifiziert werden, sodass das Produktmanagement beurteilen kann, welche Produkte aus dem Produktsortiment gegebenenfalls eliminiert werden.

Ziele des Produkt-Controllings sind demnach:

Es soll sichtbar werden, ob Produkte die an sie gerichteten Zielvorgaben erreichen.

Soll-Ist-Vergleiche sollen frühzeitig zeigen, ob und wie gut die Ziele erreicht werden.

Planungen zur Ausweitung oder Verringerung im Produktsortiment und Produktangebot sollen erleichtert werden; das Produkt-Controlling ist Grundlage für Produktdifferenzierung oder Produktelimination.

Produktideen und Produktkonzepte sollen bewertbar sein im Hinblick darauf, ob eine Markteinführung Erfolg versprechend ist.

Die strategische Bedeutung von einzelnen Produkten für das Unternehmen insgesamt soll sichtbar und begründet werden.

Es soll möglich sein, Maßnahmen aus dem Produkt-Controlling abzuleiten, um den Produkterfolg und den Unternehmenserfolg zu verbessern.

Welche Ziele im Vordergrund stehen, hängt insbesondere davon ab, in welcher Lebensphase sich ein Produkt befindet. Produktideen und Produktkonzepte müssen anhand anderer Indikatoren und Kennzahlen bewertet werden, als Produkte, die gerade neu im Markt eingeführt oder dort schon seit vielen Jahren angeboten werden.