Ziele und Kennzahlen für das Produkt-Controlling

Controlling für die Produktverbesserung und Produktdifferenzierung

Während das Produkt am Markt angeboten wird, muss regelmäßig geprüft werden, ob und wie es zum Unternehmenserfolg beiträgt. Maßgeblich dafür sind meistens Umsatz, Kosten, Gewinne, Rentabilität sowie strategische Bedeutung für das Unternehmen.

Markt- und Absatz-Controlling

Wenn sich das Produkt am Markt etabliert hat, sollen Absatz und Umsatzzahlen möglichst hoch sein oder weiter gesteigert werden. Das kann dadurch erreicht werden, dass der relevante Markt ebenfalls weiter wächst, dass neue Märkte und Zielgruppen erschlossen werden oder dass Marktanteile von Wettbewerbern dazu gewonnen werden. Die maßgeblichen Kennzahlen sind dann:

Absatz

Umsatz

Marktanteil

Dabei werden diese Kennzahlen für einzelne Produktkategorien, Produktgruppen, Produkte und Produktvarianten differenziert betrachtet. Der Betrachtungszeitraum ist zunächst ein Jahr; er kann aber auch auf Monat oder Quartal bezogen werden. Außerdem kann nach Märkten in Bezug auf Region und Länder oder in Bezug auf unterschiedliche Zielgruppen unterschieden werden.

Kostencontrolling

Gleichzeitig ist das Produktmanagement in dieser Phase der Produktplanung bestrebt, die Kosten für ein Produkt zu senken. Das kann variable Kosten oder produktspezifische Fixkosten betreffen. Durch die steigenden Absatz- und Produktionszahlen sollten Einsparungen durch Lernkurveneffekte, Skaleneffekte und Automatisierung möglich sein. Mithilfe der Wertanalyse können auch Verbesserungen am Produkt selbst vorgenommen werden, die aufgrund der Erfahrungen beim Produkteinsatz und beim Verkauf am Markt erkannt werden. Maßgebliche Kennzahlen sind:

Materialkosten

Herstellkosten

Marketingkosten durch Werbung und Promotion

Vertriebskosten

Sonderkosten des Vertriebs durch Rabatte oder Zugaben

Weitere Kosten, die nicht unmittelbar einem Produkt oder einer Produktvariante zugeordnet werden können, werden über geeignete Schlüsselparameter wie produzierte Stück oder Umsatz auf die einzelnen Produkte verrechnet. Geeignete Methoden dafür liefert die Kosten- und Leistungsrechnung mit der Kostenträgerstückrechnung.

Deckungsbeitrag, Gewinn, Rendite

Mit den Kennzahlen zu Umsatz und Kosten können weitere Kennzahlen zum Deckungsbeitrag, zum Gewinn und zur Rendite ermittelt werden, die ein einzelnes Produkt oder eine Produktvariante für das Unternehmen erwirtschaftet. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, Deckungsbeitrag und Gewinn zu berechnen – immer in Abhängigkeit davon, welche Kosten einem einzelnen Produkt oder einer Produktvariante eindeutig zugeordnet werden können. Möglich ist außerdem, mit Cashflow-Kennzahlen, Kapitalwert, Break-even-Berechnungen oder Amortisationen die Produktplanung und Produktpflege zu überwachen und zu steuern.

Wenn außerdem der Kapitaleinsatz, Budgets oder Investitionen für ein Produkt bestimmbar sind, können Renditen und Rentabilitätskennzahlen angegeben werden.

Strategische Bedeutung

Ein Produkt kann unabhängig von den Zielen und Kennzahlen, die einen unmittelbaren Beitrag zum Finanzerfolg des Unternehmens sichtbar machen, auch strategische Beiträge für das Unternehmen liefern. Diese sind meistens nicht so einfach messbar oder nur indirekt über andere Indikatoren zu erschließen. Welche Aspekte dabei von Bedeutung sind, hängt von den übergeordneten Unternehmenszielen und der Unternehmensstrategie ab. Diese sollte mit Ihren Zielen und Kennzahlen in einer Balanced Scorecard (BSC) sichtbar werden.

Dort finden sich dann auch die Ziele und Kennzahlen, die für das Produkt-Controlling wichtig sind. Zum Beispiel:

Innovationskraft : Anteil der Umsätze von neuen Produkten am Gesamtumsatz oder Anzahl der Produkte, die pro Jahr neu im Markt eingeführt werden

: Anteil der Umsätze von neuen Produkten am Gesamtumsatz oder Anzahl der Produkte, die pro Jahr neu im Markt eingeführt werden Unternehmensimage : Scorewert durch Befragung von Kunden und Stakeholdern

: Scorewert durch Befragung von Kunden und Stakeholdern Markenbekanntheit : Anteil der Kunden, der das Produkt bei einer ungestützten oder gestützten Befragung kennt; Scorewert zur positiven oder negativen Einschätzung der Marke

: Anteil der Kunden, der das Produkt bei einer ungestützten oder gestützten Befragung kennt; Scorewert zur positiven oder negativen Einschätzung der Marke Kundenzufriedenheit : Anzahl von Beschwerden zu einem einzelnen Produkt; Anzahl der Rücksendungen und Rückläufer

: Anzahl von Beschwerden zu einem einzelnen Produkt; Anzahl der Rücksendungen und Rückläufer Kundenbindung : Anteil der Kunden, die ein Produkt regelmäßig oder ausschließlich kaufen

: Anteil der Kunden, die ein Produkt regelmäßig oder ausschließlich kaufen Empfehlungsstärke eines Produkts : Net Promotor Score, der einem einzelnen Produkt zurechenbar ist

: Net Promotor Score, der einem einzelnen Produkt zurechenbar ist Wettbewerbsstärke: Scorewert, der ausdrückt, inwieweit ein Produkt dazu beiträgt, sich insgesamt von Wettbewerbern zu unterscheiden und die Stärken im Markt auszuspielen

Aus allen diesen oder weiteren Kennzahlen kann für jedes Produkt ein Controlling- und Steuerungs-Cockpit entwickelt werden, das dem verantwortlichen Produktmanagement erlaubt, das Produkt erfolgreich am Markt zu halten und dessen Stellung auszubauen.