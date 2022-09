Adoption und Diffusion: Wie die Markteinführung gelingt

Wie werden Adopter laut Adoptionsmodell (Adopter-Modell) unterschieden?

Ob und wie schnell sich ein neues Produkt am Markt durchsetzt und etabliert, hängt stark von den Kunden ab. Aus der Adoptionsforschung ist bekannt, dass die Kunden Neuerungen und Innovationen gegenüber unterschiedlich eingestellt sind.

Nach Rogers lassen sich die folgenden Kundentypen oder Kategorien von Adopter unterscheiden:

Innovatoren (Innovators, Technologieenthusiasten)

Sie sind gespannt und möchten Neues ausprobieren, haben eine hohe Risikobereitschaft und Neigung zum Abenteuer. Zudem besitzen sie ausreichend Geld und Verständnis, um Innovationen beurteilen zu können.

Frühe Adoptoren (Early Adopters, Visionäre)

Diese Gruppe zeigt ein ähnliches Verhalten wie die Innovatoren, allerdings leicht verzögert. Dafür sind frühe Adopter Vorbild für andere Kundinnen und Kunden.

Frühe Mehrheit (Early Majority, Pragmatiker)

Diese Kundinnen und Kunden sind bedachtsam und orientieren sich an der Meinung und am Verhalten der frühen Adopter. Sie zeigen keine große Risikobereitschaft, kaufen preisorientiert und warten, bis sich ein neues Produkt als ausgereift oder nützlich erweist.

Späte Mehrheit (Late Majority, Konservative)

Diese Gruppe ist skeptisch und zurückhaltend beim Kauf neuer Produkte. Sie hält am Bewährten und Bekannten fest und wechseln erst zum neuen Produkt, wenn der soziale Druck steigt. Das Neue muss sich zuerst etablieren und zum Standard werden oder alte Produkte sind schlicht nicht mehr kompatibel.

Nachzügler (Laggards, Skeptiker)

Sie haben einen langen Entscheidungsprozess und nutzen das neue Produkt erst, wenn es nicht mehr anders geht, weil ein Vorgängermodell nicht mehr verfügbar ist oder vom Hersteller nicht mehr unterstützt wird; es gibt keine Ersatzteile oder Updates mehr.

Je nach Land, Branche, Produktkategorie und Innovation gehören unterschiedlich viele Menschen in diese Gruppen. Rogers leitet die Verteilung aus einer Normalverteilung ab und sieht die Verteilung und damit die Anzahl der Personen in den Adopter-Kategorien, wie in Abbildung 23 in einer Adoptionskurve dargestellt: