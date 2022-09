Warum Sie den Produktlebenszyklus visuell darstellen sollten

Absatz, Umsatz und Produkterfolg erkennen

Ein visualisierter Produktlebenszyklus hilft in den Bereichen Produktmanagement, Marketing und Vertrieb, den Erfolg eines Produkts am Markt zu analysieren und zu bewerten. Dazu werden der Absatz oder der Umsatz eines Produkts in der Vergangenheit auf einer Zeitskala darstellt. Damit sind Soll-Ist-Vergleiche möglich.