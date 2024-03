Bedeutung von Qualität bei Produkten, Dienstleistungen und Prozessen

Die Qualität von Produkten, Dienstleistungen, Services und Prozessen ist ein Dauerthema in allen Unternehmen. Denn immer und überall lauern Fehlerquellen: Lieferanten liefern schlechte Teile, eine neue Maschine läuft nicht rund, die Konstruktion hat eine Baugruppe falsch ausgelegt, Mitarbeitern fehlt es an der notwendigen Kompetenz oder an der richtigen Einstellung.

So entstehen Fehler und Mängel, die mal mehr oder weniger gravierende Folgen haben und entsprechende Probleme für das Unternehmen mit sich bringen.