Selbstwirksamkeit älterer Mitarbeitender fördern

Der Schlüssel zu Motivation ist Selbstwirksamkeit. Für Personalverantwortliche und Führungskräfte ist es essenziell, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die die Verantwortung für das eigene Wachstum in die Hände der Mitarbeitenden legen.

Ein Ansatz, den individuellen Bedürfnissen jedes Mitarbeitenden gerecht zu werden, ist ein unbegrenztes Weiterbildungsbudget. Die Grundidee: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Weiterbildungsmaßnahmen selbst wählen können, sind engagierter und zufriedener.

Es wird also nicht vorgegeben, was Ältere zu lernen haben, sondern ihnen selbst überlassen. Macht die Personalentwicklung deutlich, dass diese Idee vor allem auch für die Beschäftigten über 50 Jahre gilt, unterstreicht das Angebot, dass sie in puncto Weiterbildung genauso behandelt werden wie die jüngeren. Gleichzeitig erleben sie sich selbstwirksam, denn sie haben ihre Weiterentwicklung selbst in der Hand.