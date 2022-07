Die Belegschaften der Betriebe werden aufgrund des demografischen Wandels älter. Fragwürdig wird somit die Personalstrategie mancher Unternehmen: Sie lassen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ihrer Berufstätigkeit nur noch mitlaufen, ohne weiter in deren Entwicklung zu investieren. Alternativ unterbreiten sie ihnen das Angebot, sich mit einer Abfindung in den vorgezogenen Ruhestand zu verabschieden.

Diesen Luxus dürfen sich die Betriebe künftig nicht mehr leisten. Denn mit jungen Mitarbeitenden allein werden sie ihren Bedarf an Arbeitskräften nicht decken können – speziell in den Berufen, in denen ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften besteht. Stattdessen wird die Personalentwicklung für ältere Mitarbeiter wichtig.