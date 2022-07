6-3-5 Methode online umsetzen – zwei Varianten

Wenn die Methode online durchgeführt wird, ist das Grundprinzip dasselbe wie bei der klassischen Präsenz-Variante. Jedoch befinden sich die teilnehmenden Personen nicht in einem Raum und das Arbeitsblatt kann physisch nicht weitergereicht werden.

Bei einer Online-Durchführung gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

Die teilnehmenden Personen sind gleichzeitig online und die Methode wird in einem virtuellen Teamraum angewendet.

Die teilnehmenden Personen sind nicht gleichzeitig online und der Austausch der Ideen erfolgt auf asynchrone Weise.

Gleichzeitiger Ideenaustausch im Teamraum

Bei der ersten Variante bestehen kaum Unterschiede zur klassischen Vorgehensweise, außer dass sich die Personen nicht gemeinsam an einem Tisch, sondern in einem virtuellen Raum befinden. Das Arbeitsblatt wird in Echtzeit entweder als E-Mail weitergeleitet oder in einer Cloud abgelegt, auf die alle anderen Teilnehmer direkt zugreifen können.

Hier ist besonders darauf zu achten, dass die Internetverbindung aller teilnehmenden Personen gut und stabil ist, damit es im Ablauf nicht zu Störungen und Verzögerungen kommt.

Asynchroner Ideenaustausch

Die zweite Variante weicht bewusst von den ursprünglichen Vorgaben der Methode ab. Die teilnehmenden Personen sind nicht gleichzeitig anwesend und gehen ihrer normalen Arbeit nach. Daher muss das Bearbeiten der Arbeitsblätter auf andere Weise in den Tagesablauf eingebaut werden. So werden die Arbeitsblätter nicht innerhalb von fünf Minuten weitergegeben.

Die Teilnehmer haben je nach Vorgabe 12 oder 24 Stunden dafür Zeit, wodurch sich die Durchlaufzeit deutlich verlängert. Die Arbeitsblätter können dabei wieder in der Cloud abgelegt oder per E-Mail in einer festgelegten Reihenfolge an den nächsten Partner gesendet werden.