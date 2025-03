Wie „Neulinge“ das Innovationspotenzial entdecken

Natürlich braucht es für Neuankömmlinge einen Integrationsprozess, doch gerade am Anfang auch Spielraum, um Eigeninitiative zu zeigen. Neue Mitarbeitende sollten intensiv ermutigt werden, ihren noch frischen, ungetrübten Blick konstruktiv einzusetzen.

Was sie stattdessen meist lernen: bloß nicht anecken, in keine Tretminen stolpern, die geltenden Verhaltensregeln beachten, damit man die Probezeit übersteht. So fädeln sich die meisten „Neuen“ unreflektiert in die vorgefundene mehr oder weniger stark ritualisierte Betriebskultur ein.