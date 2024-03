Liberating Structures auswählen und kombinieren

Welche Methode Sie mit Ihrem Team aus Liberating Structures auswählen und nutzen, hängt von Ihrer Aufgabe, Ihrem Problem oder Ihrer Fragestellung ab. Diese werden dann mit der ausgewählten oder auch mit mehreren Methoden bearbeitet.

Matchmaker nutzen

Bei der Methodenauswahl hilft der sogenannte Matchmaker. Zu jeder Methode wird erklärt, was sich damit erreichen oder bearbeiten lässt; der wesentliche Zweck der Methode. Zunächst lassen sich die Zwecke grob einteilen in:

Wissen oder Erfahrungen mit anderen teilen

Ideen oder Lösungen erarbeitet

Fragestellung oder Problem analysieren oder detaillieren

unterschiedliche Konzepte oder Strategien entwickeln

Zusammenarbeit verbessern

etwas planen oder vorbereiten

Und so gehen Sie vor: Klären Sie Ihre Aufgabe, Ihre Fragestellung oder Ihr Problem und formulieren Sie es in ein paar wenigen Sätzen. In einer Übersicht ist benannt, wofür sich eine Liberating-Structures-Methode am besten eignet. Sie markieren in dieser Übersicht die Zwecke, von denen Sie meinen, dass diese Ihrem Anliegen entsprechen.