Kurz einen Kaffee holen, nebenbei private Gespräche führen oder schnell ein paar Haushaltsaufgaben erledigen – der bewusste Missbrauch von Arbeitszeit ist kein Phänomen der Neuzeit. Doch durch Homeoffice und flexible Arbeitsmodelle hat sich das Spielfeld verändert.

Was einst im Büroumfeld schnell auffiel, ist heute oft nicht sichtbar – mit teils erheblichen Folgen für die Unternehmensbilanz.