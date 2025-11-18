Beleuchtung – ein unterschätzter Produktivitätsfaktor

In vielen Unternehmen wird Beleuchtung nach wie vor als technisches Detail behandelt. Tatsächlich gehört sie jedoch zu den entscheidenden Stellschrauben für Leistungsfähigkeit, Konzentration und Wohlbefinden.

Studien aus der Arbeits- und Organisationspsychologie zeigen: Die Qualität des Lichts wirkt sich direkt auf Ermüdung, Reaktionsgeschwindigkeit und Fehlerquote aus. Schlechte Beleuchtung kostet Produktivität – oft unbemerkt, aber dauerhaft.